Блогершу, которая разгромила гостиничный номер, спасали от самоубийства

Скандальная блогерша вместе с друзьями разнесла в Киеве гостиничный номер. Фото: Instagram / ttiisshhiinnaa

Блогершу под ником ttiisshhiinnaa, которая в Киеве разнесла съемную квартиру и гостиничный номер, год назад патрульные полицейские спасли от самоубийства.

Она хотела прыгнуть с моста Метро из-за ссоры с парнем. Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"А кого это у нас здесь год назад спасали патрульные? Сегодня же она уже шлет копов на три буквы. Что там с психологической помощью?" - говорится в сообщении.

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Тогда в полицию обратился мужчина, который увидел в соцсети прямой эфир ttiisshhiinnaa, где она рассказывала, что хочет покончить с собой. Патрульные тогда успели вовремя. Они предложили блогерше помощь и пытались утешить.

"Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня... Все хорошо, я просто выпила немножко, и мне плохо на душе, а так все нормально", - плакала ttiisshhiinnaa.

Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его. Инцидент произошел ночью 1 июня. Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех за решеткой.