Близнецы повесились в лесу возле лагеря

Братья-близнецы из Украины повесились под Москвой. Фото - npu.gov.ua

В подмосковном городе Чехов нашли повешенными двух мужчин - братьев-близнецов 37-летних Романа и Сергея Гринченко

Они уроженцы оккупированной боевиками Макеевки Донецкой области. В последнее время мужчины проживали на территории РФ без регистрации.Работали на местную логистическую компанию и вроде имели финансовые проблемы.

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Тела мужчин нашли в лесу работники детского лагеря "Факел" пишет "КП в Украине".

Провисели на дереве около суток.

В селе Екатериновка на Харьковщине повесились двое братьев 59 и 63 лет. Мертвыми их в сарае нашел родственник.