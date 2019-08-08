Бизнесмен и адвокат разбились на трассе

Фото: rv.npu.gov.ua

8 августа около 6:30 нa aвтoдopoге "Киев-Чoп" неподалеку от города Кopец произошло ДТП.

Водитель Audi A8, 43-летний житель Ровно, вместе с 40-летней пассажиркой ехал в направлении Киева. Автомобиль занесло. Он врезался в отбойник и вылетел в кювет. И водитель, и пассажирка погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерял сознание: экс-"регионал" рассказал, как переехал насмерть 2 человека

Погибший - владелец ресторана "Лион" и ФК "Малинск" Анатолий Онищук, сообщает Общественное со ссылкой на собственные источники. Погибшей пассажиркой является адвокат Татьяна Якубович.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

На улице 50 лет Победы в Шацке на Волыни в автомобильной аварии погиб 48-летний житель Нововолынска. За рулем BMW Х5 он слетел в кювет. Погибший - депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема.