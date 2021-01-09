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Били отверткой и ножом: мужчину нашли убитым на пороге собственного дома

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Били отверткой и ножом: мужчину нашли убитым на пороге собственного дома
В Николаеве в собственном доме нашли убитым 57-летнего мужчину. Фото: mk.npu.gov.ua

Утром 9 января на пороге собственного дома по ул. 5-й Слободской в Николаеве нашли убитым 57-летнего мужчину.

Эксперт обнаружил на его теле многочисленные колото-резаные раны на шее и травмы головы. Рядом лежали вероятные орудия убийства - отвертка и нож, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается, исчезло ли что-то из ценностей потерпевшего", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Разыскивают причастных к убийству. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Журавное Хмельницкого района Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку. В полицию женщина решила не сообщать о преступлении, а скрыть следы его совершения и в темное время суток избавиться от тела погибшей. Об этом правонарушительница рассказала знакомой, которая и вызвала полицию.

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