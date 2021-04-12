Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью

Фото: dp.npu.gov.ua

12 апреля в здании по ул. Электрометаллургов в Никополе на Днепропетровщине напали на 51-летнюю женщину. От полученных многочисленных повреждений потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

По подозрению в преступлении задержали 25-летнего жителя Никопольского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчине объявили о подозрении в умышленном убийстве. Продолжаются следственные действия. Информация будет обновляться", - рассказали в полиции.

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Убитая - волонтер Анжела Мончинская пишет "Никопольская правда" со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что в здании на Электрометалургов работал подпольный игорный клуб. Погибшая работала там администратором. Подозреваемый - охранником. Он напал на женщину, изнасиловал, ограбил. А также забрал все деньги из кассы. Перед тем, как уйти, поджег помещение. Но не смог выбраться из собственной ловушки и надышался чадом. У дверей его обнаружили сотрудники охранной фирмы, которые прибыли на срабатывание сигнализации.

Анжела Мочинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила продукты и различные необходимые вещи. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".

В одном из сел на Кировоградщине в доме обнаружили убитой 72-летнюю женщину. Ее избили и ограбили. Правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались 2 местных жителей, один из которых имеет судимость.