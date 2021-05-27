Бил мать: 9-летняя девочка вонзила в грудь нож отчиму

Девочка взяла нож и ударила обидчика в грудь Фото: cripo.com.ua

В Костополе Ровенской области 9-летняя девочка ударила ножом отчима, который оскорблял ее мать.

Между гражданскими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина толкал и пытался бить 36-летнюю сожительницу. В этот момент девочка взяла нож и ударила обидчика в грудь, сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк, передает Rivne.Online.

Сразу после этого мужчину с проникающим ранением увезли в больницу. Медики рассказали об инциденте полицейским.

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"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", - сообщил заместитель начальника полиции области.

Также он добавил, что уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления.

В селе Тисовец Черновицкой области 35-летний Василий зарубил свою бывшую сожительницу 36-летнюю Людмилу. Трагедия произошла 22 мая, преступника до сих пор разыскивает полиция. Родственники рассказывают, что убийца был соседом жертвы. Ранее у них были отношения, но родные женщины были против этого. Когда женщина бросила мужчину, то он угрожал, что сведет счеты с жизнью, убив кого-то из родственников бывшей сожительницы. В тот день ворвался во двор бывшей с топором. Женщина спряталась в доме, однако он, повредив дверь, ворвался внутрь.