Бил лежащих тетку и мать, а сестру хотел зарубить топором

Мужчина бил женщин до кровавых волдырей. Фото: prm.ua

В Розсошенцах Полтавского района 59-летний Юрий Смоленский регулярно бил членов своей семьи.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказала Людмила Лесь, родная сестра Юрия.

Ее дом находится в одном дворе с домом дочери и родительским домом.

Несколько лет назад ее племянники привезли нетрезвого Юрия под двор и оставили.

С тех пор проживал в доме со своей матерью Надеждой Смоленской и отцом.

Впоследствии Надежда забрала к себе лежащую сестру Александру Жадан.

Юрий имел проблемы с алкоголем, постоянно бил мать и тетку.

"Тетю Сашу бил по рукам и ногам. А как пьяный, то мог сесть на маму и сверху пить водку", - рассказала Людмила Лесь.

Показала во главе шрам от топора, которым Юрий пытался убить женщину, когда та зимой защищала их мать.

После того случая получила инсульт.

Теперь на инвалидной коляске.

Добавила, что ранее с Юрием мог справиться только их отец.

Однако тот умер после драки с сыном из-за травмы головы.

Затем защищал семью муж Людмилы - Виктор.

Но и тот умер 2 июня из тромбоза кишечника.

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После смерти Виктора болеющими занималась дочь Людмилы Ольга и ее муж Виталий.

Ольга не могла уделять все свое внимание матери и бабушкам - занималась еще и детьми, семейным бизнесом и огородом.

В конце мая слегла Надежда Смоленская - из-за проблем с ногами больше не могла ходить.

13 июня во возрасте 90 лет женщина умерла.

Журналисту удалось увидеть Надежду в последние часы жизни и ее сестру Александру.

Их ноги полностью в синяках и кровавых волдырях.

Теперь Людмила Лесь вместе с Ольгой надеются, что Юрия удастся выселить.

Обеим женщинам страшно из-за того, что он может причинить.

"Обращались в милицию, психбольницы и сельсовета, больше не знаем куда. В милиции говорили, что не сможем выгнать, пока жива его мать. Когда был очень буйный, забирали на час. Затем возвращался. Психушка говорит, что надо его разрешение. Только в сельсовете дали тысячу гривен помощи ", - поделилась Людмила.

Ольга добавила, что не бросит Юрия на произвол судьбы.

Вместе с юристом размышляет, как лучше поступить.

Тетку Александру женщина оформила в дом престарелых.

33-летний мужчина во время ссоры зарубил топором жену и сделал 2 петли - для себя и сына. Веревка оборвалась - ребенок упал, предполагают в полиции.