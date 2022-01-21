Бил и жег волосы: 62-летний двое суток насиловал женщину

В Киеве арестовали без права на залог 62-летнего подозреваемого в изнасиловании и незаконном удерживании 25-летней женщины.
Мужчина обманом заманил потерпевшую в свою квартиру. Бил ее, душил и поджигал ей волосы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец Умани Черкасской области", - говорится в сообщении.
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Как оказалось, это не первое изнасилование на его счету.
В Дарницком районном суде Киева рассматривают обвинительный акт в отношении этого же мужчины за совершение аналогичного преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 тыс. грн. Эту сумму последний внес.
Следствие по делу продолжается, устанавливают все обстоятельства преступления.
В Броварах под Киевом 41-летний мужчина связал, избил и изнасиловал 22-летнюю женщину, пришедшую к нему в гости.
После совершенного преступник пытался скрыться, но его задержали. Известно, что подозреваемый из-за разбоя уже фигурирует в уголовном производстве.
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