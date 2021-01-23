Безработной с дипломом психолога: что рассказал в суде арендатор сгоревшего дома престарелых

В Харькове арестовали без права на залог арендатора сгоревшего дома престарелых Вячеслава Кравченко. Фото: segodnya.ua

23 января в Киевском райсуде Харькове арестовали на 60 суток без права на залог Вячеслава Кравченко. Он - арендатор сгоревшего дома престарелых, где погибли 15 человек.

На такой мере пресечения настаивала прокуратура.

"Есть вероятность того, что подозреваемые могут уничтожать официальные документы, влиять на свидетелей или иным образом направлять следствие по неправильному пути", - сказал в суде представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Адвокаты Кравченко просили для него круглосуточный домашний арест. Сам подозреваемый уверял, что не намерен скрываться. Как только узнал о пожаре, приехал в пансионат и помогал спасать людей. Рассказал, что помогал с организационными вопросами жене, которая фактически управляла заведением и в последнее время болеет. Он имеет диплом психолога, официально нигде не работал.

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"Помогаю людям, которые попали в трудную ситуацию, наркозависимым, консультирую людей", - сказал Кравченко.

Известно также, что мужчина прописан в Киеве, проживает в Харькове в районе Салтовки с тещей и тестем пожилого возраста. Его жена имеет проблемы со здоровьем, передвигается на костылях и нуждается в помощи.

Ожидается, что сегодня изберут меры пресечения и трем другим задержанным.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.