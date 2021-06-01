Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 31 мая задержали 31-летнего бездомного, которого подозревают в изнасиловании 8-летней девочки.

Преступление произошло в селе Троицкое в субботу, 29 мая, после обеда. Злоумышленник подошел с разговором к девочке, когда она каталась по улице у дома на велосипеде. Заговорив ее, он завел ее в заброшенное здание, где надругался, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника. Это позволило быстро установить его личность и место нахождения. На поиски подозреваемого вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села, в построенной злоумышленником халабуде, задержали его", - рассказали в полиции.

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Мужчина с Килии, ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за кражи и наркопреступления.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За изнасилование малолетней ему грозит до 15 лет за решеткой.

На Харьковщине задержали 60-летнего преступника, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Подозреваемый и потерпевшая проживали в одном доме. Мужчина, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощностью девочки, реализовал свои желания. Когда же узнал, что о содеянном стало известно матери потерпевшей и та обратилась в милицию - начал скрываться. После задержания в содеянном он сознался.