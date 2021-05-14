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пятница, 14 мая 2021 16:08

Без краски и с немытыми окнами. Киевом ездит ужасная электричка - фото

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В Киеве заметили электричку, внешний вид которой ужасен.

У вагонов поезда грязные окна, краска почти отошла, сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Какая-то футуристическая городская электричка курсирует по столице Украины. Интересно, руководство этого кошмара отправило бы своих детей ездить на таком?" - написал автор поста.

Автор: facebook.com/KyivOperativ
  Украинцы предлагают и здесь поднять цены на проезд в 3 раза
Украинцы предлагают и здесь поднять цены на проезд в 3 раза

Автор: facebook.com/KyivOperativ
  У вагонов поезда грязные окна, краска практически отошла
У вагонов поезда грязные окна, краска практически отошла

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Люди в комментариях сразу отреагировали. Они пишут, что предлагают и здесь поднять цены на проезд в три раза. Некоторые написали, что такой электричку сделали сами пассажиры, а потому заслуживают на ней ездить.

Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал в Facebook, оно быстро распространилось в сети.

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