Бесследно исчез военный капеллан

В Киевской области пропал священник. Фото: Полиция

В пгт. Клавдиево, Бородянского района Киевской обл. без вести пропал капеллан.

Сообщение об исчезновении поступило в субботу от одного из прихожан, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчине 45 лет, спортивного телосложения, рост около 185 см. Имеет темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и бороду. На момент исчезновения мог быть одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

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СМИ сообщают, что пропавший - священник УПЦ КП Сергий (Струк), военный капеллан, участник боевых действий, настоятель.

В Харьковской области бесследно исчез 15-летний Денис Цурканов. Парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.