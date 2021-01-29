Беременную сироту не пускают в собственную комнату в общежитии

На Львовщине беременная сирота Виктория не может поселиться комнате в общежитии, которая досталась ей в наследство от матери. Фото: facebook.com/lev.marta

В городе Стрый на Львовщине сирота не может поселиться в комнату в общежитии, принадлежавшую ее покойной матери. Ее не пускает соседка - изменила общую дверь в блок.

Ни социальные службы, ни полиция не могут помочь Виктории, которая сейчас на 9-м месяце беременности. Об этом в Facebook сообщила волонтер и основательница центра "Город добра" Марта Левченко.

Виктория - потеряла родителей, воспитывалась в детском доме "Пролисок", затем - в приемной семье. Но впоследствии ее вернули уже в Львовский детдом на Левандовке. После девушка училась в профучилище на повара-кондитер, а после окончания должна была начать свою самостоятельную жизнь в комнате своей матери, что ей осталась по наследству. Городской совет платил долги за комнату для статусного ребенка и готовил ее поселить в комнате, также девушка имеет все документы о законности ее вселения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди

"Все документы и решения городского совета о закреплении комнаты в общежитии есть, но попасть туда Вика не может. Все дело в том, что соседка по комнате заменила общие двери в блок и не пускает ни социальные службы, ни саму девушку. Никого. Говорят, она даже наняла адвоката, который должен помочь оставить Вику без жилья. Молчит и комендант общежития, разводя руками. Видно, соседка все со всеми решила", - рассказала волонтер.

Документы социальная служба показывала коменданту общежития. Обращались в полицию, но безрезультатно. Денег на адвоката у Виктории нет. Единственное, что сейчас предлагают ей местные социальные службы - еще один приют после того, как закончится ее срок в благотворительном центре "Город Добра". Но волонтер говорит, что женщина может оставаться столько, сколько потребуется. И обращается ко всем службам с просьбой решить ситуацию.

19-летняя Алина Колонцова из Дружковки Донецкой области отказалась от квартиры, предоставленной ей государством. Алина - сирота. Жила в интернате, затем - в семье опекунов. По закону, имеет право получить от государства деньги на покупку жилья или получить готовое. Ей дали квартиру в малосемейке, которую в городе называют муравейником. Стены в подъезде расписаны, света нет, лифт не работает. Квартира - на девятом этаже с аварийным балконом. Еще платежку получила с долгом за воду в 8 тысяч гривен и за тепло - 39 тысяч.