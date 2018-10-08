Беременная женщина выпала с 5-го этажа

В Тернополе с 5 этажа дома выпала беременная женщина. Фото - Varash.info

В Тернополе на ул. Курбаса с 5 этажа дома выпала женщина. Была беременна, по словам соседей.

Момент падения на видео зафиксировали очевидцы. Это была попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно, пишет "TeNews".

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Женщину забрала скорая, полиции на месте происшествия не было. Детали инцидента выясняются.

На ул. Электрической в Самарском районе Днепра 2-летняя девочка выпала с балкона на 10 этаже. При падении зацепилась за веревки для белья. Ребенка спас сосед.