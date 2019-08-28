Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека

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Неизвестные забросали бар "коктейлями Молотова" в портовом городе Коацакоалькос в Мексике в ночь на 28 августа . В результате атаки погибли 23 человека

По словам очевидцев, в баре произошел взрыв и пожар. Преступники сначала открыли огонь из оружия, после чего начали бросать внутрь бутылки с зажигательной смесью, пишет El Universal.

Сообщается о 23 погибших, в том числе, восемь женщин. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.

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Бар находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок.

Министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.

Стала известна предварительная причина пожара в гостинице "Токио Стар", где от огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.