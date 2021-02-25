Бандиты посреди улицы напали на офицера ВСУ: подробности

У офицера преступники выхватили цепочку и использовали против него перцовый баллончик Фото: pixabay.com

В Киеве двое мужчин напали на офицера Вооруженных сил Украины.

Пострадавший хотел продать свою золотую цепочку и разместил предложение на OLX. На объявление быстро откликнулись покупатели, пишет Оbozrevatel со ссылкой на собственные источники.

На встречу с офицером на ул. Белорусскую приехали 32-летний мужчина и 20-летняя девушка. "Покупатели" выхватили цепочку и использовали против офицера перцовый баллончик.

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Несмотря на это, военному удалось задержать криминальный дуэт и удерживать грабителей до приезда патрульных.

Преступниками оказались жители Киевской области: мужчина из города Ржищев, девушка - из поселка Гребенки. Полиция проверяет их на причастность к другим подобным преступлениям.

В Одесской области забили до смерти военного-контрактника. Его избили другие военные.