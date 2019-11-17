Банда мужчин избила вьетнамцев на "Седьмом километре"

Под Одессой на популярном промышленном рынке "Седьмой километр" группа мужчин напал на вьетнамцев. Считали их нелегальными валютчиками.
Во время беспорядков распылили слезоточивый газ. В одной женщины отобрали сумку с деньгами, пишет "Думская".
Охранники рынка усмирить нарушителей не смогли, а полиция вообще решили не вмешиваться.
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Нападающих возглавляет Тодор Пановський. О нем известно, что он - оперный певец, выпускник Одесской национальной музыкальной академии. В свое время был членом самообороны Одессы, сегодня является активным участником "Антитруханивського площади".
В Киеве банда титушек захватили общежитие на улице Полевой. Нападавшие ворвались в дом и начали выбивать двери. С некоторых квартир вынесли сумки с вещами. По словам жителей, они избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.
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