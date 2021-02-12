Балкон квартиры разнесло взрывом гранаты: показали фото

В Кривом Роге Днепропетровской области на балконе одной из квартир взорвалась граната.
Инцидент произошел в Терновском районе на ул. Сергея Колачевского, пишет "Первый Криворожзкий". Балкон на 1-м этаже полностью разнесло взрывом.
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В результате происшествия никто не пострадал. В полиции открыли уголовное производство за хулиганство.
В Виннице 44-летний мужчина в ночь на 4 февраля угрожал взорвать многоэтажку. Он закрылся в квартире с женой и 4-летней дочкой. Хулиган угрожал тем, что имеет 2 гранаты и оружие и все взорвет.
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