Балаклея снова горит. Огонь подступил к домам

Фото: kh.dsns.gov.ua

В среду, 6 октября, в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар.

Там загорелся камыш. Огонь быстро подбирался к жилым домам, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

Какая причина пожара - неосторожность или умышленный поджог, пока неизвестно.

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"К месту происшествия направили три отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделение военной части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га. Была угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты", - говорится в сообщении.

В 14:20 спасатели локализовали огонь. По словам пожарных, угрозы распространения пламени пока нет.

В ноябре 2019-го на территории складов воинской части в Балаклее Харьковской области в результате пожара погибли трое саперов. Загорелся двигатель к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", когда его везли на утилизацию. После этого другие боеприпасы сдетонировали. Пылало на артскладах и в 2017 году. Тогда пожар тушили несколько суток, в радиусе 10 км эвакуировали около 20 тыс. человек. В результате взрывов погиб один человек, еще пятеро получили ранения.