Автомобиль в Днепре разнесло 2 кг тротила - СМИ

В Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera. Погибли два человека, которые были в салоне. Фото: dp.npu.gov.ua

Автомобиль Nissan Primera инструктора по тактической медицине и минной безопасности Алексея Кавлака взорвали в Днепре самодельным взрывным устройством, эквивалентом от 1 кг до 2 кг тротила.

Устройство находилось под днищем легковушки и сработало, когда водитель как раз садился за руль. Таковы предварительные выводы экспертов сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

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Gazeta.ua уточняет эту информацию. Между тем к областному управлению службы чрезвычайных ситуаций, где работала погибшая пассажирка авто Дарья Гречищева, неравнодушные несут цветы и лампадки.

С погибшей руководителем пресс-центра будут прощаться в пятницу - в День спасателя. Этой службе женщина посвятила последние восемь лет жизни.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на ул. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Член Украинского легиона, инструктор по тактической медицине и минной безопасности 44-летний Алексей Кавлак и начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 35-летняя Дарья Гречищева. Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал. Служба безопасности Украины расследует дело как террористический акт.