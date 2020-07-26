Автомобиль упал в реку, водитель погиб

На Житомирщине погиб водитель. Фото: ГСЧС

В с. Ушица Коростенского р-на Житомирской обл. автомобиль съехал с дороги в реку.

Водитель легковушки погиб, сообщает ГСЧС.

Авария произошла 26 июля, в 5.45. Авто нашли в водоеме, на расстоянии около 15 м от берега.

Спасатели извлекли машину с помощью троса и пожарного автомобиля.

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"В середине находился водитель, уже без признаков жизни. Им оказался 49-летний местный житель", - рассказали спасатели.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

В результате ДТП, которое состоялось 25 июля возле села Семиполки Бориспольского района Киевской области погиб один человек и еще девять получили ранения. Момент столкновения автобуса, грузовика MAN и легкового Volkswagen появился в соцсети. Его удалось извлечь из видеофиксатора на фуре.