Автомобиль упал в реку, водитель погиб

В с. Ушица Коростенского р-на Житомирской обл. автомобиль съехал с дороги в реку.
Водитель легковушки погиб, сообщает ГСЧС.
Авария произошла 26 июля, в 5.45. Авто нашли в водоеме, на расстоянии около 15 м от берега.
Спасатели извлекли машину с помощью троса и пожарного автомобиля.
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"В середине находился водитель, уже без признаков жизни. Им оказался 49-летний местный житель", - рассказали спасатели.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
В результате ДТП, которое состоялось 25 июля возле села Семиполки Бориспольского района Киевской области погиб один человек и еще девять получили ранения. Момент столкновения автобуса, грузовика MAN и легкового Volkswagen появился в соцсети. Его удалось извлечь из видеофиксатора на фуре.
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