Автомобиль столкнулась с рейсовым автобусом, есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

Утром 28 августа вблизи пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области на дороге Мукачево-Рогатин столкнулись автомобиль "Skoda Superb" и рейсовый автобус "Эталон".

В салоне автобуса было 25 пассажиров, он перекинулся. Машина снесла ограждение и съехала в кювет - сообщили в ДСНС Закарпатской области.

21-летний водитель "Skoda" из села Нижняя Апша Тячевского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там допустил столкновение с рейсовым автобусом, за рулем которого был 64-летний житель села Розтоки Раховского района.

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С 25 пассажиров автобуса, шестеро в больнице. Жена водителя легковушки также обратилась в больницу за помощью.

По факту ДТП с пострадавшими полиция возбудила уголовное дело, назначила экспертизы, чтобы выяснить причины аварии.

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