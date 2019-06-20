Автобус пробил отбойник и съехал в кювет: фото смертельной аварии на скоростной трассе

Фото: hk.npu.gov.ua

20 июня на скоростной трассе "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" произошла смертельная авария.

Возле села Бердянка Зачепиловского района Харьковской области пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовиком Scania. В результате 1 человек погиб, еще 3 - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Автобус двигался в сторону Днепропетровской области. Остановился на обочине. А когда выезжал, столкнулся с грузовиком, который ехал позади", - сказано в сообщении.

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От удара автобус пробил отбойник и съехал в кювет. 34-летний водитель, житель Чугуевского района, скончался на месте. Среди 3-х пострадавших - несовершеннолетний ребенок. Другие пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Полицейский Евгений Калинин, который спровоцировал смертельную аварию под Херсоном, был пьян. Работает старшим опером в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. От осмотра отказался.