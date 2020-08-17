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Авто "Схем" подожгли враги, по которым снимали расследования – Мендель

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Авто &quot;Схем&quot; подожгли враги, по которым снимали расследования – Мендель
Мендель считает, что к поджогу причастны враги программы. Фото: facebook.com/mixailotkach

Хотя журналистские расследования – опасная работа, ситуации, аналогичные поджогу авто "Схем" – недопустимы. Свободу слова в Украине необходимо защищать.

Таким сообщением на своей Facebook-странице пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на ночной поджог авто съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со "Схемами", – полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности в программы появились враги, по которым были сняты расследование", – говорится в сообщениии.

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Пресс-секретарь президента отметила, что Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства.

"Рада, что никто не пострадал – это главное", – отметила Мендель.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль участника съемочной группы "Схемы". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован у дома водителя и оператора Сергея Мазура в городе Бровары под Киевом.

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Дата
17
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