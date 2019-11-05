Авто на российских номерах повлекло смертельное ДТП

5 ноября в Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП с участием "Пежо" и "Дэу Ланоса".

Об этом сообщили в Facebook.

ДТП возник в 5:30. "Пежо" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Дэу Ланос".

Водитель "Пежо" оказался в больнице, а вот водитель "Ланоса" погибла на месте.

Кроме этого, ДТП создало пробку.

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Станции Майдан Незалежности, Дворец спорта и соответствующие пересадки закрыты. Станции закрыли из-за анонимного звонка о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".