Авиакатастрофа в Иране: сообщили время и место прощания с погибшими

 
Ексклюзивы
1/5
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 324
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 1683
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 576
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1422
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 747
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 612
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 3897
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 468
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Фото
Все фото
7
5
8
4
3
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
7 авто столкнулись на трассе: кадры масштабного ДТП
7 авто столкнулись на трассе: кадры масштабного ДТП
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
Семейный врач входил в банду наркоторговцев
Семейный врач входил в банду наркоторговцев
Видео
Все видео
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
Киллер расстрелял мужчину у подъезда: первые подробности и видео
Киллер расстрелял мужчину у подъезда: первые подробности и видео
Не дело Окуєвой: в полиции рассказали, в чем подозревают второго участника опасной банды
Не дело Окуєвой: в полиции рассказали, в чем подозревают второго участника опасной банды
Пьяный полицейский врезался в авто патрульных
Пьяный полицейский врезался в авто патрульных
Мужчина наткнулся на страшную находку в мусорном баке
Мужчина наткнулся на страшную находку в мусорном баке
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1089
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2763
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3951
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 января 2020
Просмотров: 99
Українці-канатохідці
У ці перші дні нового року я думаю, як зв'язувати минуле й майбутнє. Як дивитися вперед, не втрачаючи пам'яті. Українці мають особливі стосунки з ...
пятница, 17 января 2020 19:26

Авиакатастрофа в Иране: сообщили время и место прощания с погибшими

  Комментировать
Авиакатастрофа в Иране: сообщили время и место прощания с погибшими
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев привезут в Киев 19 января. Фото - fakty.ua

Погибших в авиакатастрофе в Иране украинских пассажиров и экипажа рейса PS752 планируют доставить в Киев в воскресенье, 19 января.

В этот же день состоится церемония памяти погибших - в терминале B Международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили в МАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По самолету МАУ выпустили две ракеты: появилось новое видео

"Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00", - говорится в сообщении.

Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа в Иране: сообщили время и место прощания с погибшими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции

Издали самый успешный роман в истории человечества

Открыли первый в Восточной Украине университет

Украинцев стало больше на 2,5 млн

"Сухой закон – лучшее, что может быть" – итальянский мафиози

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 6 Просмотров: 23346
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 19701
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 19422
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
20
 Просмотров: 11952
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 10370
Происшествия
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
7
 Просмотров: 1233
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
5
 Просмотров: 954
В Карпатах туристы застряли на подъемнике
В Карпатах туристы застряли на подъемнике Просмотров: 531
Погиб страшной смертью: в Киеве произошла трагедия с подростком
Погиб страшной смертью: в Киеве произошла трагедия с подростком Просмотров: 1530
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
6
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
3
Усик назвал формулу мира для Украины
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
Голосов: 305
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua