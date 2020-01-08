Авиакатастрофа украинского самолета: большинство пассажиров были иранцами

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране. Фото - isna.ir

Большинство пассажиров украинского самолета Boeing 737, который разбился у Тегерана, были гражданами Ирана.

Такие данные приводит начальник Управления чрезвычайных дел Ирана, передает РИА "Новости".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский Boeing могли случайно сбить

На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, предварительно. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. Авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около 2-х гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился утром 8 января при 8 мин после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.