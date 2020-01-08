Авиакатастрофа Boeing-737 в Иране: нашли черный ящик

Нашли черный ящик Boeing-737. Фото: "УНН".

Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик пассажирского самолета Boeing-737 "МАУ" Тегеран-Киев, который разбился вскоре после взлета.

На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам, сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Пассажирский самолет "МАУ", перевозивший 176 пассажиров и экипаж, разбился сегодня утром под Парандий, что примерно в 60 километрах к юго-западу от Тегерана. Вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6:12 утра по местному времени и упал примерно за восемь минут.

За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.