Авария заблокировала все три полосы движения на Набережном шоссе в столице

Авария на Набережном шоссе полностью заблокировала движение. Фото: скрин из видео

Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовалась огромная пробка.

Видео с места столкновения опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

ДТП заблокировала все три полосы движения в направлении Столичного шоссе. Водители объезжают пробку по тротуару, но она почти не двигается.

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Причина столкновения пока неизвестна.

27 июля во Киеве на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская. Это связано с ремонтом Шулявского путепровода.