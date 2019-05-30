В результате катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли 4 военных.

По официальным данным, это командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич, - сообщает командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали место крушения геликоптера Ми-8

Автор: facebook.com Авария вертолета: появились фото погибших

Автор: facebook.com Авария вертолета: появились фото погибших

Автор: facebook.com Авария вертолета: появились фото погибших

Автор: facebook.com Авария вертолета: появились фото погибших

Специальная комиссия выясняет все обстоятельства катастрофы и ее причины.

29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы погибли 4 члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области).