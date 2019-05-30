Авария вертолета: назвали имена погибших военных

В аварии погибли четверо военных. Фото: Facebook

Обнародовали имена военных, погибших в аварии вертолета Ми-8 на Ровенщине.

Список обнародовало Министерство обороны Украины в Facebook

Это командир экипажа, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Мазепа.

Летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко.

Бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк.

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Бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и весь личный состав Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным, близким, а также боевым собратьям погибших военных пилотов", - говорится в сообщении.

29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8. Вертолет попал в аварию. Весь экипаж погиб.