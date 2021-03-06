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суббота, 06 марта 2021 16:58

Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
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В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
Фото: tvn24.pl
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы

Среди пассажиров рейсового автобуса Познань-Херсон, который попал в аварию в Польше, была одна жительница Львовской области. Женщина сейчас находится в общежитии в Ярославе.

Все остальные пассажиры - жители южных и центральных областей Украины. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Всего в салоне находилось 57 человек. По состоянию на сейчас есть информация о 5 погибших украинцах. Семеро получили незначительные повреждения, другие - тяжелые травмы, переломы. Они госпитализированы", - отметил он.

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Львовская областная государственная администрация находится на постоянной связи с Подкарпатским воеводством и генеральным консульством Украины в Люблине.

Сейчас решается вопрос перевозки в Украину граждан, которые получили незначительные травмы.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 6 человек. 35 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами.

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Дата
06
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