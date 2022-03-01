Артиллерия оккупантов попала в воинскую часть: под 70 умерших украинских бойцов

Разгромлена воинская часть в Ахтырке. Фото: Телеграф

В Ахтырке Сумской области в результате массированного огня российских оккупантов в воинской части погибли 70 бойцов.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище − под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200-х готовим", - сообщил в Телеграмм председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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Живицкий подчеркнул, что со стороны врага также большие потери.

"Тел русских по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", - добавил председатель Сумской ОГА.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.