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Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы

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Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы
Украинский режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России. Фото: facebook.com/Free Eugene Lavrenchuk

Украинского режиссера Евгения Лавренчука, задержанного в Италии по запросу России, отпустили под домашний арест 20 января.

Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИДа, консульства Украины, сообщила в Facebook Free Eugene Lavrenchuk мать - Ирина Лавренчук.

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"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку. Но это лишь первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину", - написала Ирина.

Женщина также попросила не писать Евгению ничего. Он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие. А также для его безопасности.

О задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ.

В итальянском СИЗО режиссера удерживали с 17 декабря, уточнили в Free Eugene Lavrenchuk.

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21
января

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