Арестовали преступников, которые похищали и пытали людей

Преступники похищали людей за несуществующие долги. Фото: Бабель

Суд Николаева арестовал четырех членов вооруженной преступной группировки, подозреваемых в захвате и похищении людей.

Решение о содержании под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога принято Центральным райсудом Николаева 3 ноября в отношении двух членов группировки - 41-и 47-летних жителей г.Вознесенск, сообщают в полиции Николаевской области.

В отношении еще двух фигурантов дела - главаря ОПГ и его 25-летнего сообщника - аналогичное решение было принято 2 ноября.

Следствие по делу продолжается.

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На Закарпатье взяли под стражу без права на залог жителя Виноградова. Он требовал $8 тыс. несуществующего долга. В случае неуплаты - угрожал потерпевшему уголовным делу через "своих" сотрудников полиции.