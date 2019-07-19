Арестовали подозреваемого в убийстве экс-мэра

Бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко убили в Одесской области, где проживал последние годы. Фото - Новости Принистрвья

Одесские полицейские задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в организации убийства и ограблении бывшего мэра Тирасполя (Приднестровье) Андрея Безбабченко.

В последнее время мужчина проживал в Лиманском районе Одесской области. Исчез вместе с авто в мае этого года. Позже его тело нашли в заброшенном здании вблизи села Крыжановка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемый с тремя сообщниками знали, что у потерпевшего есть деньги. Напали на него в доме. Били и требовали деньги и ценности. Когда не получили желаемого - потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", - сообщает Сергей Деров, заместитель начальника ГУНП в Одесской области.

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Организатор разбойного нападения и умышленного убийства под стражей. Его сообщников ищут.

Андрей Безбабченко с 1990 года возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой "государственной администрации Тирасполя и Днестровска". 28 сентября 2016 Безбабченко подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента приднестровской республики" Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.

Седьмой месяц продолжается следствие по делу об убийстве депутата и предпринимателя 58-летнего Александра Грушки из села Саксаганское Киричанского района Днепропетровской области. На него и его семью напали в конце декабря прошлого года в собственном доме. Мужчину пытали, а затем зарезали. В деле один подозреваемый, который находится под стражей - 24-летний Валентин Канивец. Еще двух подозреваемых задержали, но отпустили за недостаточностью улик.