Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом

 
Ексклюзивы
1/5
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 684
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 3699
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3447
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 774
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 693
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10117
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3231
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1134
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 972
Фото
Все фото
8
7
4
5
4
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
Родители спали: подробности и фото с места гибели четырех детей
Родители спали: подробности и фото с места гибели четырех детей
В Польше украинец едва не спровоцировал экологическую катастрофу
В Польше украинец едва не спровоцировал экологическую катастрофу
Не уступил дорогу. Поярков на внедорожнике влетел в легковушку
Не уступил дорогу. Поярков на внедорожнике влетел в легковушку
Выстрелили в голову. В Николаеве убили бизнесмена
Выстрелили в голову. В Николаеве убили бизнесмена
Видео
Все видео
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Кипр передал Украине подозреваемого в секс-торговле
Кипр передал Украине подозреваемого в секс-торговле
Интервью
1/5
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 342
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 990
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2493
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1053
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 45
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
четверг, 18 ноября 2021 17:02

Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом
12

  Комментировать

В четверг, 18 ноября, во Львове избрали меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залогу в размере 998,8 тыс. грн.

Утром возле Галицкого райсуда собрались сторонники и оппоненты подозреваемого. На месте работают правоохранители, пишет "Суспільне".

Автор: Валерий Шмаков
  Под судом собралось более сотни сторонников антивакцинатора Остапа Стахов
Под судом собралось более сотни сторонников антивакцинатора Остапа Стахов

Судебное заседание началось где-то в 13:10. В перерыве Стахив рассказал, что вчера не явился на суд, потому что был на лечении в больнице Закарпатья. Оттуда его доставили в суд.

"Они пришли, просто меня скрутили и из больницы вынесли. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть", – сказал Стахив.

Утверждает, что он лечился на Закарпатье из-за недоверия к врачам во Львовской области, поскольку Служба безопасности именно Львовской области завела на него дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом

17 ноября суд не избрал Остапу Стахиву меру пресечения. Он не явился на заседания, его интересы представляли адвокаты. По их словам, он находился на лечении.

16 ноября в квартире Стахива сотрудники СБУ провели обыск и вручили подозрение.

В ведомстве заявили, что сеть Стахива пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 14283
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10117
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 7938
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7407
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 6444
Происшествия
Планировали убить одного из министров
Планировали убить одного из министров Просмотров: 225
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
 Просмотров: 207
Выплата за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве
Выплата за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве Просмотров: 261
Обидел мать: патрульный застрелил коллегу из его же пистолета
Обидел мать: патрульный застрелил коллегу из его же пистолета Просмотров: 315
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
8
 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
15
Доллар дорожает второй день подряд
13
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
2
В декларации министра Шкарлета увидели недостоверности
2
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Голосов: 2141
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть