Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом

В четверг, 18 ноября, во Львове избрали меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залогу в размере 998,8 тыс. грн.

Утром возле Галицкого райсуда собрались сторонники и оппоненты подозреваемого. На месте работают правоохранители, пишет "Суспільне".

Автор: Валерий Шмаков Под судом собралось более сотни сторонников антивакцинатора Остапа Стахов

Судебное заседание началось где-то в 13:10. В перерыве Стахив рассказал, что вчера не явился на суд, потому что был на лечении в больнице Закарпатья. Оттуда его доставили в суд.

"Они пришли, просто меня скрутили и из больницы вынесли. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть", – сказал Стахив.

Утверждает, что он лечился на Закарпатье из-за недоверия к врачам во Львовской области, поскольку Служба безопасности именно Львовской области завела на него дело.

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17 ноября суд не избрал Остапу Стахиву меру пресечения. Он не явился на заседания, его интересы представляли адвокаты. По их словам, он находился на лечении. 16 ноября в квартире Стахива сотрудники СБУ провели обыск и вручили подозрение. В ведомстве заявили, что сеть Стахива пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.