Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж

Фото: Валерий Шмаков

В четверг, 18 ноября, во Львове избрали меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залогу в размере 998,8 тыс. грн.

Утром возле Галицкого райсуда собрались сторонники и оппоненты подозреваемого. На месте работали правоохранители.

Судебное заседание началось где-то в 13:10. В перерыве Стахив рассказал, что вчера не явился на суд, потому что был на лечении в больнице Закарпатья. Оттуда его доставили в суд.

"Они пришли, просто меня скрутили и из больницы вынесли. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть", – сказал Стахив.

Утверждает, что он лечился на Закарпатье из-за недоверия к врачам во Львовской области, поскольку Служба безопасности именно Львовской области завела на него дело.

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Под судом собралось более сотни сторонников Стахива и несколько десятков активистов "Нацкорпуса". Живую границу между ними образовали полицейские в защитных доспехах. Группа поддержки Стахива скандировала "Остапу волю!" а также включали в колонках песни "Молитва за Украину" и "Нас кинули" Скрябина. Представители "Нацкорпуса" в свою очередь скандировали "Нет пятой колонне!" и "Феесбешную шлендру за решетку!".

"Мы пришли сюда чтобы предотвращать провокации и проследить, чтобы эти клоуны не устроили здесь какой-то цирк. Наша позиция такова, что Остап Стахов — это негодяй, который спекулировал на болезненной теме в тяжелые для страны времена. Используя это в интересах государства-агрессора, от которой, очевидно, получал немалые средства. Это циничный и беспринципный персонаж. У нас есть информация, что сюда завезли пророссийских активистов с юга Украины. Вчера здесь был Кирилл Стремоусов — сепаратист из Херсона. Движение в поддержку Стахива карикатурное и инспирированное извне", - сказал Gazeta.ua представитель западной терена "Национального корпуса" Назар Косенко.

На входе в суд возникла толкотня с полицейскими, когда некоторые из сторонников Стахива пытались попасть в здание. Заседание было закрытым.

"Сегодня я пришла не столько за Остапа, как донести свое мнение ребятам из "Нацкорпуса". Эти дети не понимают, за что они стоят. Теряют свою идентичность. Если мы сегодня потеряем себя, завтра будет поздно. Мы стоим здесь за права человека, за себя и за этих ребят. Бог нам дал свободную волю. Это мое дело, буду ли я вакцинироваться. Если нам говорят — или ты уколешься, или потеряешь работу, то это не добровольно. Или когда без прививки не пускают на гемодиализ", - говорит сторонница Стахива Ульяна.

17 ноября суд не избрал Остапу Стахиву меру пресечения. Он не явился на заседания, его интересы представляли адвокаты. По их словам, он находился на лечении. 16 ноября в квартире Стахива сотрудники СБУ провели обыск и вручили подозрение. В ведомстве заявили, что сеть Стахива пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.