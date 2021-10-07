Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики

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В Волынской области разоблачили полицейского, который употреблял и продавал наркотики и психотропы в Луцке и Луцком районе.

Во время обысков на его рабочем месте также нашли запрещенные вещества, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Начальник подразделения районного управления полиции продавал каннабис и амфетамин. К преступной деятельности он привлек еще двух жителей Луцка. С ними употреблял и продавал наркотики", - рассказали в пресс-центре.

Злоумышленников задержали, когда они как раз продавали наркотики.

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Во время обысков по месту работы и жительства задержанных изъяли каннабис и амфетамин, средства для их употребления, выращивания, взвешивания и расфасовки.

Экспертиза обнаружила в крови полицейского наркотическое вещество.

Фигурантам сообщили о подозрении. На время следствия они будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Инспектор патрульной полиции в Черновицкой области попался на торговле наркотиками. Он с группой из пяти гражданских организовал и наладил схему сбыта наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.