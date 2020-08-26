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среда, 26 августа 2020 16:55

Алкоголь в 1,5 раза превышал норму: новые подробности о майоре, который искалечил курсанток

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Алкоголь в 1,5 раза превышал норму: новые подробности о майоре, который искалечил курсанток
Майор Владимир Холодный за рулем собственного авто покалечил трех 23-летних курсанток в Киеве. Фото: скриншот с видео ТСН

В крови майора ВСУ, который в Киеве переехал трех курсанток, обнаружили 2,9 промилле алкоголя. Это превышает норму почти в 1,5 раза.

Сейчас майор находится в СИЗО, ему вручили ходатайство о подозрении. Об этом на брифинге сообщил заместитель военного прокурора киевского гарнизона Иван Шнуренко.

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"Сообщено о подозрении по статье нарушение правил безопасности дорожного движения и вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно будет рассматриваться следственным судьей Шевченковского суда Киева. Когда - пока неизвестно", - сообщил Иван Шнуренко.

Больше деталей в военной прокуратуре не разглашают.

Военного, который сел пьяный за руль собственного автомобиля Toyota и искалечил трех 23-летних курсанток в Киеве, зовут Владимир Холодный. Ему 46 лет, родом из Прилук Черниговской области. Имеет звание майора. Участвовал в АТО на Донбассе.

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26
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