Активиста подозревают в рэкете: в деле появились "интересные" пленки

В Одесской области арестовали общественного активиста 44-летнего Евгения Резвушкина. Его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. Фото: facebook.com/nika.kartridj

Появились новые подробности задержания известного в Одессе активиста Евгения Резвушкина.

Оказалось, он записывал телефонные разговоры с депутатами и полицейскими, в которых обсуждались миллионные "откаты". Об этом пишет "Думская".

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Следователи якобы получили новые доказательства его участия в рейдерских схемах и "крышевании" нелегального бизнеса. Во время обыска изъяли электронные носители, на которых хранились записи его телефонных разговоров с депутатами Одесского городского и областного советов, а также высокими чинами в полиции области.

"Покровители активиста прилагают все усилия, чтобы уничтожить эти записи", - говорится в сообщении.

Евгений Резвушкин - участник событий 2 мая, лидер организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта міста". Его задержали по подозрению в вымогательстве денег 3 июня. В полиции убеждены, что мужчина прикрывался общественной деятельностью и требовал у предпринимательницы ежемесячную плату в 80 тыс. грн за "крышевание" бизнеса. В случае отказа Резвушкин якобы угрожал 39-летней женщине физической расправой и уничтожением имущества.