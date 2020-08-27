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четверг, 27 августа 2020 15:28

Активист разоблачил телеграмм канал на котором учили насилию

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Активист из Запорожья Андрей Лукин разоблачил телеграмм канал, где подписчиков учили правильно выбирать жертву насилия. Он обнародовал скрины закрытой переписки между участниками группы. Переписку опубликовал на своей странице в соцсети.

Куратор закрытой сообщества учил подписчиков как правильно выбрать жертву, нападать на нее и в какие места наносить удары.

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"Я в шоке. Такого не видел еще. Телеграмм канал, в котором больная нечисть учит, вдумайтесь, правильно искать, знакомиться, выводить на встречу, а потом бить и насиловать женщин", - подписал свой сообщение Андрей Лукин.

Активист добавил, что сейчас этот телеграмм канал заблокирован, но подобных сообществ может быть много.

Мошенник наживался на больных детях. Правоохранители задержали 36-летнего львовянина за мошенничество. Он дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей в Ивано-Франковской и менял в них реквизиты на свои.

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Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

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