Активист разоблачил телеграмм канал на котором учили насилию

Активист из Запорожья Андрей Лукин разоблачил телеграмм канал, где подписчиков учили правильно выбирать жертву насилия. Он обнародовал скрины закрытой переписки между участниками группы. Переписку опубликовал на своей странице в соцсети.

Куратор закрытой сообщества учил подписчиков как правильно выбрать жертву, нападать на нее и в какие места наносить удары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Извращенец выкладывал в сеть "развлечения" с 8-месячной дочерью

"Я в шоке. Такого не видел еще. Телеграмм канал, в котором больная нечисть учит, вдумайтесь, правильно искать, знакомиться, выводить на встречу, а потом бить и насиловать женщин", - подписал свой сообщение Андрей Лукин.

Активист добавил, что сейчас этот телеграмм канал заблокирован, но подобных сообществ может быть много.

Мошенник наживался на больных детях. Правоохранители задержали 36-летнего львовянина за мошенничество. Он дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей в Ивано-Франковской и менял в них реквизиты на свои.