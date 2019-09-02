Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие

Фото: npu.gov.ua

В Одесской области яхта на полной скорости переехала рыбацкую лодку с двумя людьми и скрылась с места происшествия. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть.

Происшествие случилось еще 24 августа. Однако яхту удалось разыскать только сейчас. Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Национальной полиции Украины Сергей Науменко.

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"Чтобы разыскать необходимое судно, полицейские проверили несколько причалов Одесской области. С использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии. А с помощью подводных дронов проверили снаружи десяток яхт, которые подходили по описанию. Как результат, мы установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к аварии на воде", - сообщил Сергей Науменко.

Следователи открыли уголовное производство.

На территории яхт-клуба при одесском морвокзале произошла супердорогая авария. Там сильный боковой ветер прижал буксир к яхт. В результате, буксир протаранил 3 яхты.