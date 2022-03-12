Агрессия России всколыхнула Ватикан - Папа предлагает посредничество

"Называть происходящее в Украине "военной операцией" означает не признать реальность фактов", - сказали в Ватикане.

Ватикан готов стать посредником между Украиной и РФ ради прекращения огня.

Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

"Я призвал прекратить боевые действия и пойти по пути переговоров по урегулированию конфликта.

Я настаивал на уважении гражданского населения и гуманитарных коридоров. Я также повторил, что Папа сказал в минувшее воскресенье во время молитвы о полной готовности к любому посредничеству, которое может помочь миру в Украине", - сказал кардинал.

Сейчас есть потребность в широкомасштабных политико-дипломатических инициативах, которые позволят достичь прекращения огня и начала переговоров по ненасильственному разрешению ситуации, заявил Паролин.

Святой Престол готов сделать все возможное в этом смысле.

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Позиция Святого Престола такова, что Папа неоднократно повторял: категорически "нет" войне, война - это безумие, ее нужно остановить.

"Слова важны, и называть происходящее в Украине военной операцией означает не признать реальность фактов. Мы переживаем войну, которая, к сожалению, пожинает многочисленные жертвы среди гражданского населения, как и все войны", - заявил кардинал.

Никогда не поздно вернуться на ступеньки мира и найти понимание, сказали в Ватикане.

На временно оккупированных территориях российские банды грабят, берут в заложники и казнят гражданское население, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.