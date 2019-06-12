Африканцы-нелегалы ​​занимались лесопереработкой под Киевом

11 июня пограничники задержали нелегальных мигрантов на лесоперерабатывающем предприятии под Киевом. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Это случилось в Бориспольском районе. Во время обыска обнаружили 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара, а также Китая.

Все они ​​приехали в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле привлекались к незаконному труду.

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Сейчас "заробитчан" собираются депортировать. Правоохранители ищут причастных к незаконному трудоустройству. Следствие продолжается.

Фото: Государственная пограничная служба

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили в грузовике 2 нелегалов. Иностранцы были удивлены и растеряны. Рассказали, что с территории Сербии хотели попасть во Францию. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.