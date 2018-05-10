Аферисты предлагали "помочь" откупиться от полиции

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В Житомире сотрудники полиции задержали двух телефонных мошенников, которые сообщали людям о задержании их родственников полицией и требовали взятку якобы за их освобождение. Предварительно установлено около полутора десятков преступлений, совершенных этими злоумышленниками, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Один из мужчин - 35-летний житель Луганска, другой - 34-летний житель Днипра", - говорится в сообщении.

По данным полиции, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По месту их временного проживания в Житомире полиция провела обыск и изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе расписки-обязательства пострадавших, мобильные телефоны, деньги и прочее.

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"В большинстве случаев мошенничества речь идет о довольно значительных суммах, например о 15 тысяч долларов или 200 тысячах гривен, которые люди, преимущественно пожилого возраста, поверив телефонному собеседнику, добровольно отдавали злоумышленникам", - отметили правоохранители.

Продолжается проверка в рамках производства по статье "мошенничество". Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

82-летний мужчина из села Шкаровка Белоцерковского района Киевской области стал жертвой мошенников, которые работали по известной схеме. Ему на домашний телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил: "Ваш сын попал в ДТП". Чтобы "решить вопрос", неизвестный потребовал 25 тыс. грн.