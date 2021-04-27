Адвокат-мошенник продал квартиры своей клиентки

В Донецкой области адвокат-мошенник продал квартиру своей клиентки и забрал деньги. Фото: unian.ua

В Мариуполе Донецкой области разоблачили 46-летнего адвоката-мошенника, который самовольно продал квартиры своей подзащитной и присвоил вырученные средства - более 236 тыс. грн.

Адвокат предложил женщине оформить имущество. А взамен с помощью мошеннической схемы получил право распоряжаться имуществом своей клиентки, а именно судьбой двух трехкомнатных квартирах в Мариуполе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина узнал, что женщина владела 50% двух квартир в центре города. И решил завладеть жильем для его последующей продажи. С этой целью злоумышленник предложил женщине помощь в передаче права собственности на недвижимость ее сыну. Получил от нее доверенность, а также совершил еще несколько махинаций с документами, чтобы иметь право беспрепятственно распоряжаться чужим имуществом. От имени подзащитной, но вопреки ее интересам, правонарушитель продал ее долю квартир", - рассказали в полиции.

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Досудебное расследование длилось около года. Подозреваемый с учетом своего юридического опыта предал противоправным действиям легитимности, используя легальные документы. Но полицейские доказали его вину. Было проведено не менее пяти экспертиз, ряд допросов. На обе квартиры наложен арест.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, - до трех лет тюрьмы.

В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую схему трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель. Помогали с "бизнесом" регистратор и 2 человека с уголовным связями.