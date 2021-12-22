Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве

В Киеве в номере гостиницы найдена мертвой адвокат из Полтавщины Наталья Шаповал. Фото: facebook.com/Натали Шаповал

В Киеве 22 декабря в номере гостиницы найдена мертвой кременчугская адвокат Наталья Шаповал.

Она перестала выходить на связь и коллеги забили тревогу, пишет "Кременчугская газета" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Адвокаты Кременчуга были обеспокоены тем, что их коллега не выходит на связь. Полиция сообщила эту информацию столичным правоохранителям. Те сегодня вошли в номер, где проживала адвокат, и обнаружили ее мертвой", - говорится в сообщении.

Тело женщины направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

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Друзья адвоката выражают соболезнования в связи с ее смертью в Facebook. И пишут, что Натальи Шаповал не стало вчера.

Известно, что Наталья Шаповал вместе с мужем в Кременчуге работала в адвокатском объединении "Шаповал и партнеры".

Кроме того, женщина преподавала на кафедре теории, истории государства и права в Кременчугском национальном университете им. М. Остроградского.

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