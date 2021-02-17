Адвокат с сообщником выселили хозяев из собственного дома

В Днепре задержали адвоката с сообщником, которые выселили из дома семью. Фото: npu.gov.ua

В Днепре адвокат и его сообщник выселили хозяев из дома.

Без решения суда они вытолкали из жилища женщину и сменили замки в дверях. Происшествие случилось в июне прошлого года. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Адвокат с сообщником без соответствующего судебного решения силой попали в дом жителей Днепра. Применяя физическое насилие, принудительно вывели хозяйку за дверь. Чтобы потерпевшие не попали в собственное жилье, злоумышленники сменили замки на калитке и входной двери", - рассказали в прокуратуре.

Фигурантам дела в ближайшее время будут избирать меру пресечения. Устанавливаются другие причастные к преступлению.

В Одессе неизвестные вытолкали мужчину с его собственной квартиры. А на входной двери злоумышленники установили новые замки. Предварительно установлено, что указанное недвижимое имущество является предметом судебных споров, а лица, проникшие в жилище, - одной из сторон процесса.