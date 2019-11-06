"Я вас на ноль умножу" - пьяный прокурор "наехал" на полицейских

Фото: Киев оперативный

В Киеве из-за создание аварийной ситуации на дороге патрульные задержали водителя, который оказался работником Генпрокуратуры Украины.

Он угрожал копам и вел себя агрессивно, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

"Щенки, я работник Генпрокуратуры, и вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу", - кричал водитель.

Оказалось, что это одиозный Мукан Игорь Ярославович, который получил популярность в широких кругах после того, как унижал своего коллегу. После этого инцидента его уволили, но он подал кассационную жалобу на восстановление на работе. Так как "несправедливо".

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Отметим также, что он дважды пытался продуть алкотестер "Драгер", однако все попытки не дали результатов.

Как следствие, от этой процедуры мужчина отказался, из-за чего сразу же получил постановление о привлечении к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк. У мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная походка, запах изо рта и невнятная речь.